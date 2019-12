Babbo Surf a San Felice Circeo

Tempo di Natale anche in località di mare come San Felice Circeo e cosa c’è di meglio che abbinare una gara sportiva tra le onde e una sfilata di bei Babbi Natale? Ecco dunque che arriva Babbo Surf.

La manifestazione, nata da un'idea di Ettore Marocco è stata organizza dal presidente Confcommercio Lazio Sud San Felice Circeo e dal Consorzio di Imprese le 'Vie di Circe', con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, si terrà domenica 22 dicembre presso il Baia Felix.

Una competizione amatoriale tra surfisti vestiti rigorosamente da Babbo Natale che si svolgerà nel tratto di mare antistante l'Hotel Corallo su via Domenico Maiolati. Si parte alle ore 9.00, la premiazione è prevista per le ore 12.30 nella piazza adiacente Villa Penelope. Vincerà il Babbo Natale più originale. La competizione è aperta a surf, windsurf, sup e bodyboard che saranno disponibili in spiaggia.

Dopo le gare i Babbi Surfisti potranno rifocillarsi presso il ristorante Zio Emilio dove è previsto un pranzo al costo di 12 euro. Sarà inoltre allestita una zona ristoro con le prelibatezze del ristorante il Giardino del Pane.

È dunque per domenica 22 dicembre a partire dalle 9.00 presso il Baia Felix.

