La rievocazione del Beato transito di San Francesco a cura di Trapper e Cuccioli di Trapper

Un appuntamento per tutti i devoti a San Francesco e non solo alla Parrocchia in via dei Cappuccini si terrà la rappresentazione del Beatro Transito di San Francesco a cura del gruppo Trapper e Cuccioli di Trapper.

Il gruppo Trapper e Cuccioli di Trapper, nato ventun anni fa nella Parrocchia di San Francesco, raccoglie bambini e ragazzi che insieme agli animatori svolgono attività scoutistica con la formazione francescana e comunitaria.

Il Beato Transito, nasce proprio dalla voglia di portare in scena un momento speciale di San Francesco, il passaggio dalla vita terrena a quella eterna facendola vivere in primis ai ragazzi. Il giovane sacerdote Don Paride Bove, ha scritto ormai 5 anni fa i testi e le scene e gli animatori hanno creato la sceneggiatura con musiche e luci, alcuni genitori dei ragazzi si sono resi disponibili per confezionare i costumi, e i parrocchiani stessi si sono avvicendati, anno dopo anno, nel leggere le riflessioni. Le cantanti Simona Ambrogioni e Daniela Apicella si sono dedicate con entusiasmo a cantare dal vivo su basi musicali.

Grande l'impegno dei giovani attori che provano lo spettacolo da oltre un mese, sotto la direzione artistica dei ragazzi più grandi. Il lavoro è di tutti i giovani del gruppo guidati dalla passione e dalla voglia di essere umili guide per i ragazzi della Parrocchia di San Francesco a Latina.