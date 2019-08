A Borgo Montenero la “Beer Buffalo Fest”

Una vera e propria Festa della Birra, con musica e buon cibo, quella in programma a Borgo Montenero. Nella frazione di San Felice Circeo torna, con la sua seconda edizione, la “Beer Buffalo Fest”.

Per le serate di sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 agosto quindi l’appuntamento è l'area "La Torre” per tre serate ad ingresso libero all'insegna di birra artigianale, street food e musica live; ma ci saranno anche baby park per i più piccoli e laboratori.

Per tutti e tre gli appuntamenti “Beer Buffalo Fest” assicurata musica dal vivo: sabato 17 agosto con i “Flaco Flowers and Friends” e Dj Set Truck Radio Globo, domenica 18 agosto con i Remember Nineties - Disco Live Anni ’90, e poi per lunedì 19 agosto l’evento con i “Siamo Solo Noi” cover Band di Vasco Rossi con ospite d’eccezione Alberto Rocchetti, il tastierista ufficiale di Vasco Rossi.