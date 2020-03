Beethoven’s Friends – String Quartet al Vittorio Veneto

Secondo appuntamento della rassegna L.A.CLASSICA Festival, la manifestazione musicale giunta alla sua seconda edizione organizzata da Luogo Arte Accademia Musicale.

Venerdì 6 marzo nella splendida aula magna dell’Istituto Vittorio Veneto di Latina, l’A. Eberl Quartet si esibirà nel concerto Beethoven’s Friends – String Quartet.

Saranno eseguite alcune composizioni di Bernhard e Andreas Romberg, compositori a torto meno conosciuti ma fortemente amati e apprezzati dal loro caro amico Beethoven. Musiche raffinate ed eleganti risalenti al primo Romanticismo che hanno influenzato diversi grandi compositori dell’epoca, come Brahms e lo stesso Beethoven.

L’Eberl Quartet è composto da Vincenzo Tedesco e Adele Napoli ai violini, Morian Taddei alla viola e Ilaria Calabrò Antan al violoncello.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 6 marzo alle ore 21.00 presso l'Aula Magna dell'Istituto "Vittorio Veneto" di Latina. Sarà possibile acquistare i biglietti anche on line su Eventribe, per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0773 820011 dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30, oppure lasciare un messaggio (sms o watshapp) al numero 328 8379615.

Il programma

Bernhard Romberg (1767 - 1841)

Quartetto op. n. 1 in Mi bemolle maggiore

(Allegro non troppo - Minuetto - Andante_poco Adagio - Finale_Allegro)

Andreas Romberg (1767 - 1821)

Quartetto op. 1 n. 1 in Mi bemolle maggiore

(Allegro - Minuetto_Allegretto - Andante sostenuto_Allegro_Andante_Tempo primo - Non troppo Allegro)

