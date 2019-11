Il Bel Canto PopLirico al Teatro Fellini

Torna per la sua IV edizione Il Bel Canto PopLirico spettacolo musicale e di danza organizzato dall’Associazione Gospel Angel Choir.

Un concerto frizzante che si caratterizza non solo per le esecuzioni musicali ma anche per il ballo e la particolare attenzione per le scenografie e i costumi. Musica operistica, da camera e rifacimenti pop si mescolano dando modernità alle esecuzioni.

In scena sul palco del Teatro Fellini di Pontinia oltre 20 artisti tra cantanti e ballerini tra questi Milena Zuppardo attrice, soprano lirico e regista dello spettacolo, Grazia Imbastaro mezzo soprano, attrice e interprete ballo, Debora Furlanetto mezzo soprano, attrice e interprete ballo. Coreografi dello spettacolo Luigi Rosano e Claudia Pilloni.

L’appuntamento

È per domenica 24 novembre alle ore 20.30 presso il Teatro Fellini di Pontina. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 328 0259739 o recarsi presso il Laboratorio Musicale G.A.C in via Leonardo da Vinci a Latina dove è possibile acquistare i biglietti in prevendita.

Il repertorio proposto:

Casta Diva di V.Bellini

Habanera, la Carmen di Bizet

Coro Muto, della Madama Butterfly

Babbino Caro, di Puccini

Coro, O'Fortuna di Carmina Burana

PopLirico :

Il Fantasma dell'Opera

Il Walzer Gothic

Roxanne

West side Story

