Le bellezze di Formia tra arte, pittura e archeologia: omaggio ad Alberto Rossini

Come messaggio di speranza in questa Fase 2 dell’epidemia di Coronavirus il Comune di Formia organizza un evento da seguire sulla pagina Facebook del Comune: “Le bellezze di Formia tra arte, pittura e archeologia”.

Un appuntamento realizzato in collaborazione con alcune attivissime realtà del territorio come Koinè che racconterà le particolarità architettoniche della città, Seminaria che parlerà di arte ambientale, Sinus Formianus che racconterà la storia di Formia attraverso l’archeologia. Il tutto sarà impreziosito dall’intervento musicale del Duo Olimpo curato dall'Associazione WebProgens.

L’evento sarà dedicato alla memoria del compianto Alberto Rossini, scomparso in questi giorni, che è stato non solo Presidente del Formia Calcio e dipendente comunale, ma un vero sostenitore e amante della città, che gli dedica in questi giorni pensieri e tributi sentiti.

L’appuntamento

È per sabato 14 maggio a partire dalle ore 20.00 sulla pagina Facebook del Comune di Formia.

Gallery