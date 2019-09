Cantine Aperte e Vendemmia con i bambini all’Azienda Agricola Ganci

Nel periodo dell’anno in cui sono più indaffarate, le aziende vitivinicole aprono le loro porte per mostrare agli appassionati di vini o a semplici curiosi il grande lavoro che c’è dietro a importanti eccellenze del territorio italiano dalla raccolta delle uve alla loro lavorazione. Torna puntuale come ogni anno Cantine Aperte in Vendemmia.

L’Azienda Agricola Ganci organizza Benvenuta Vendemmia per tutti i fine settimana di settembre al tramonto di venerdì e sabato e la domenica a pranzo delle visite guidate e delle cene per gustare insieme prodotti a km zero preparati secondo le ricette della nostra tradizione.

Come sempre oltre alla cena si potrà passeggiare tra i filari, rilassarsi sui prati e conoscere il lavoro in azienda, la domenica mattina in particolare si organizzano divertenti laboratori per far scoprire ai bambini come si fa la vendemmia: i bambini potranno raccogliere l’uva, schiacciarla a piedi nudi come si faceva e verrà spiegato loro tutto il processo che permette al mosto di diventare vino.

I posti sono limitati, per tutti coloro che intendono partecipare è obbligatoria la prenotazione telefonando o mandando un messaggio (anche whatsapp) al numero 3207435685.

L'appuntamento

Sarà per tutti i fine settimana di settembre dal venerdì sera alla domenica a pranzo presso l'Azienda Agricola Ganci.