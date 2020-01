Visite guidate al Bastione La Favorita

Tornano le visite guidate a tema presso La Favorita di Gaeta, Benvenuti a La Favorita, assaggi di storia e cucina del periodo borbonico una iniziativa a cura dell’ATS La Cittadella e l’ATS Sinus Formianus.

Aperto al pubblico nel 2018 dopo diversi lavori di restauro, tra le dimore storiche del Lazio il Bastione con la batteria de La Favorita, risale al XVI secolo e ha subito diversi rimaneggiamenti su ordine del re Ferdinando il Cattolico prima e di Carlo V dopo, che per proteggere Gaeta dagli attacchi dei francesi, avevano deciso di cingere la città di poderose mura con bastioni e cortine, posti sopra le relative batterie di cannoni. In particolare il bastione che sorgeva sull’attuale via Faustina su assegnato alla batteria La Favorita, da cui ha poi preso il nome.

Domenica 12 gennaio dalle 10.30 alle 13.00 si potrà visitare lo splendido edificio, ammirare lo spettacolare panorama sul Golfo di Gaeta conoscere diversi aneddoti e usi della vita dell’esercito in epoca borbonica e partecipare alle degustazioni di cibi preparati secondo antiche ricette di quel periodo.

L’appuntamento

È dunque per domenica 12 gennaio, con ingressi ogni 30 minuti a partire dalle 10.30. L’iniziativa è soggetta a piccolo contributo di partecipazione, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero verde 800 14 14 07 o scrivere all’indirizzo sinusformianus@gmail.com .

Gallery