Tutto pronto per Best wine 2019 - edizione Semprevisa

Best Wine WINE 2019 - Edizione Semprevisa (Bianchi e Bollicine) è in programma nello splendido Borgo Medioevale di Bassiano all'interno di eleganti ambienti (percorso di degustazione al coperto), sabato 29 e domenica 30 giugno dalle 17.00 alle 23.00.



Le location storiche prescelte coniugano la storia del paese con la volontà di conferire importanza ed eleganza alla presentazione dei vini e produzioni enogastronomiche in rassegna.



Nel Centro Storico, la Sala Capitolare, la Chiesa di Santa Maria, il Palazzo Caetani (Municipio) e l'Oratorio, faranno da splendida cornice alle due serate interamente dedicate ai vini bianchi e spumanti nonché alla gastronomia di eccellenza (tra tutti il celebre "Prosciutto di Bassiano"), con postazioni di assaggio dei prodotti dislocate nelle location dell'evento.



Sono in programma approfondimenti dedicati ai vini in rassegna e alla tradizione culinaria locale (posti limitati a prenotazione gratuita)



L'edizione è dedicata alla memoria dell'alpinista pontino Daniele Nardi, legato alla famosa montagna dei Monti Lepini - Monte SEMPREVISA e sarà possibile vedere il video promozionale dedicato al suo ricordo.



Il numero dei tickets giornalieri è limitato con il consiglio di arrivare per l'apertura della manifestazione (ore 17:00) al fine di godere a pieno del percorso di degustazione. L'Info Point resterà aperto sino ad esaurimento tickets e comunque non oltre le ore 21:00 di ciascuna giornata.



Con l'acquisto del ticket degustazione / € 20 (valido per una giornata) presso l'info point dell'evento, si avrà a disposizione:

- calice serigrafato in omaggio (serigrafia disponibile sino ad esaurimento);

- tracolla serigrafata in omaggio (serigrafia disponibile sino ad esaurimento);

- brochure - guida all'evento con scheda di degustazione;

- una degustazione presso ogni postazione / espositore (40 banchi di assaggio).



Con l'acquisto in prevendita on-line del ticket degustazione al costo di €18 anziché €20 (www.winefoodpromotion.it) si avrà diritto al calice serigrafato riservato, con ritiro prioritario del ticket-brochure / scheda di degustazione. L'offerta valida con acquisto sino al giorno precedente l'inizio dell'evento salvo eccezionali proroghe a giudizio dell'organizzazione. In caso di acquisto on-line stampare la ricevuta di acquisto per esibirla all'Info Point dell'evento.