Rosso Borgo & libri antichi: a Bassiano arriva Best Wine

Rosso Borgo & Libri Antichi è il nome dell'ultimo appuntamento Best Wine della stagione 2019 che è anche un'assoluta esclusiva.

Per la prima volta la Rassegna Enologica sarà dedicata al mondo dei vini rossi nel suggestivo centro storico di Bassiano, perla dei Monti Lepini.

I vini rossi saranno quindi i veri protagonisti del prossimo Best Wine con grande attenzione ai vitigni autoctoni. Oltre all'assaggio proposto dalle tante aziende in rassegna, sono programmate prestigiose masterclass, ovvero degustazioni di vini rossi guidate da sommelier professionisti all'interno dell'Auditorium Comunale, dove verranno proposte verticali in collaborazione con alcuni produttori.

Completeranno il percorso di degustazione abbinamenti vino-cibo proposto da ristoratori e produttori agroalimentari.

Nell'ambito dell'evento il tema culturale abbinato saranno i libri e la visita al Museo delle Scritture che accoglie preziose testimonianze sui tipografi del Rinascimento Italiano. Bassiano è celebre per aver dato i natali ad Aldo Manuzio, illustre umanista, ritenuto il miglior tipografo del suo tempo e il primo editore in senso moderno.



L'evento si svolge all'interno di eleganti ambienti storici (percorso di degustazione al coperto) nei giorni sabato 19 – domenica 20 ottobre 2019 dalle 17.00 alle 23.00.



Il numero dei tickets degustazione giornalieri è limitato con il consiglio di arrivare per l'apertura della manifestazione (ore 17:00) al fine di godere a pieno del percorso di degustazione.

L'Info Point resterà aperto sino ad esaurimento tickets e comunque non oltre le ore 21:30 di ciascuna giornata.



Ticket degustazione on-line scontati disponibili su www.winefoodpromotion.it