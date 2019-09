A Priverno arriva il Bibliocaravan con letture e animazioni

Arriva a Priverno Bibliocaravan una iniziativa creata all’interno di “Tra Festa e Teatro”, organizzata dall’ATCL come evento conclusivo della manifestazione estiva “Meraviglie della Regione Lazio”.

Domenica 22 settembre in piazza Giovanni XXIII a partire dalle ore 18.00 arriverà un camper, il Bibliocaravan, che come per magia diventerà una libreria itinerante che poterà libri e letture per tutte le età in ogni angolo del paese.

L’iniziativa nata da un’idea di Julia Borretti e Titta Ceccano, animerà le vie di Priverno tra le quali non sarà difficile trovare attori che raccontano, interpretano e spiegano storie coinvolgendo gli spettatori attivamente.

Un modo originale per avvicinare grandi e piccini alla lettura, che animerà il centro storico di Priverno per tutta la giornata.