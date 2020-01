Binario 21 in scena a Opera Prima Teatro

In occasione della Giornata della Memoria Opera Prima propone al pubblico una nuova produzione, dopo lo struggente Voci nel Tempo, arriva Binario 21, di e con Agnese Chiara D’Apuzzo e Zahira Silvestri con musiche e suggestioni sonore di Andrea Grassi.

Binario 21 – Un viaggio di ritorno – Dalle Leggi Razziali alla Shoah è uno spettacolo che racconta di quanti sono partiti da un binario per arrivare in luoghi di privazione, umiliazione e morte. Spediti per volere di despoti e leggi inique verso un destino oscuro e senza via di scampo.

Eppure qualcuno attraverso quel binario ha fatto ritorno, cambiato nel profondo e con una vita da riprendere in mano nonostante tutto, qualcuno che si è aggrappato alla Vita e a un barlume seppur minimo di speranza ed è riuscito a tornare a casa.

Dunque questo spettacolo racconta della speranza che ha tenuto in vita tutti quelli che sono riusciti a fare ritorno e della Memoria dell’Olocausto, che non deve mai venire meno, che deve con tutte le sue brutalità pungolare la mente e il cuore di ciascuno di noi per non cadere più negli stessi errori.

L’appuntamento

È per domenica 26 gennaio alle ore 18.00 nel piccolo e accogliente teatro di Opera Prima di Latina. È consigliata la prenotazione contattando i numeri: 392 0207982 e 347 7179808

Gallery