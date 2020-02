Braid Skill e Necrofili al Phoenix Fest di Formia

Torna l’appuntamento mensile col Phoenix Fest che promuove band rock e metal indipendenti attraverso una ricca serie concerti ospitati presso la Sala Falcone Borsellino a Formia.

In programma per sabato 22 febbraio alle ore 21.00 il concerto dei Braid Skill e dei Necrofili per una serata tutta dedicata al death metal.

Arrivano da Rieti i Necrofili un progetto musicale nato circa vent’anni fa dalla collaborazione di Carlo Pelliccia (voce e chitarra) e Marco Dalmasso (batteria), ai quali dopo una serie di cambi di formazione si sono aggiunti nel 2015 Alessandro Fusacchia alla chitarra e lo scorso anno Gianluca Marchionni. I Necrofili propongono brani originali che riprendono il death metal vecchia scuola e il trash delle origini con una cerca apertura melodica. I loro testi parlano principalmente di temi esistenziali.

I Braid Skill si sono formati a Sabaudia nel 2007 da una idea e la fortissima passione per la musica di Alessandro Tomiato e Simone Scardellato ai quali si sono uniti prima la bassista Ilenia Mazzer e poi il batterista Alberto Lattanzi. Hanno all’attivo due album Prior e Patema e una lunga gavetta dal vivo in giro per l'Italia.

