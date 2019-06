Buon Compleanno Inkiostro: la rassegna di musica e scrittura festeggia i 5 anni

InKiostro - Rassegna di musica e scrittura compie 5 anni e torna dove tutto ebbe inizio: all'interno del Chiostro del Complesso Monumentale della Chiesa di S.Oliva a Cori. InKiostro è stata ideata nel 2014 da Sofia Bucci, fotografa e rilegatrice di libri, classe 1991. È una rassegna artistica itinerante che ha l’obiettivo generale di valorizzare e far vivere tutti quei luoghi che abbiano una elevata rilevanza storico-artistica ma che sono solitamente chiusi al pubblico o poco valorizzati; per questo collabora con collettivi, associazioni e tutti coloro che operano nei campi della musica e della scrittura.



Venerdì 5 Luglio, presso il chiostro del Complesso Monumentale della Chiesa S. Oliva di Cori, si svolgerà una grande festa per celebrare i 5 anni della rassegna di musica e scrittura che ha portato sull’altare della chiesa di Sant’Oliva alcuni tra i più grandi nomi della musica italiana.



Dalle 20:00 il chiostro si animerà grazie alla visual poetry di Mama Project, Betterpress Lab stamperà dal vivo per InKiostro manifesti a caratteri mobili mentre dalle 21:00 sul palco si alterneranno Lo Spinoso, Rival Karma e Daniele Celona, artisti che hanno già calcato l’altare della Chiesa di Sant’Oliva e che torneranno a Cori in occasione dell’evento speciale per i 5 anni di InKiostro.



Durante InKiostro - Rassegna di Musica e Scrittura sono saliti sull’altare della Chiesa di Sant’Oliva a Cori Dellera (Afterhours), Emidio Clementi (Massimo Volume) e Corrado Nuccini (Giardini di Mirò), Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Paolo Benvegnù, , Guido Maria Grillo, Emanuele Colandrea (Eva Mon Amour/Cappello a Cilindro) e Rival Karma (dagli UK), che hanno registrato sempre il tutto esaurito.

La rassegna è nata con lo scopo di valorizzare esperienze musicali nazionali e internazionali di qualità, contraddistinte da un significativo tasso di sperimentazione e una forte autorialità. La proposta artistica è resa più affascinante dalle location particolarmente suggestive che ne potenziano l’impatto emotivo; protagonista degli appuntamenti della rassegna non è solo la musica in quanto tale, ma il connubio creativo con i preziosi spazi (teatri, chiese, palazzetti storici...) del territorio e la sacralità della stessa.

Un valore aggiunto della rassegna è senza dubbio la Chiesa di Sant’Oliva. Il complesso è stato costruito nel XII secolo sui resti di un tempio romano. Nella volta è presente un bellissimo ciclo pittorico risalente al XVI secolo con immagini dell’Antico e Nuovo Testamento e del Giudizio Universale. Oggi l'ex convento è sede del Museo della Città e del Territorio di Cori e sarà aperto al pubblico dalle 20:00 grazie all’associazione culturale “Arcadia”.



Durante l’evento l’azienda agricola “Le Quattro Vasche” e il Ristorante “Caffè del Cardinale” offriranno la possibilità di degustare i loro prodotti presso il giardino del chiostro del Complesso Monumentale della Chiesa di S.Oliva.



InKiostro Rassegna di Musica e Scrittura ha il patrocinio del Comune di Cori e della Regione Lazio, in collaborazione con:

Corvino Produzioni - Rete d’Imprese Cori e Giulianello in rete - Ukizero.com - The Parallel Vision - Mondadori Bookstore Genzano-Velletri-Lariano - Locomotiv - Le Quattro Vasche - Caffè del Cardinale - Museo della Città e del Territorio di Cori - Associazione culturale Arcadia.

L'appuntamento

È dunque per venerdì 5 luglio, per partecipare è consigliata la prenotazione che può essere effettutata tramite il numero 340 6411717 (sms/whatsapp), o inviando una email agli indirizzi inkiostrorassegna@gmail.com e info@inkiostro.eu.



Lo Spinoso è Tiziano Russo. “La mia nuova vita leggera”, il suo disco d'esordio, è uscito nel Marzo 2014. Scritto e suonato interamente da Lo Spinoso. In tour con i Bud Spencer Blues Explosion per “VIVI MUORI BLUES RIPETI”.



Rival Karma power-duo londinese. Martin William Ross: voce, chitarre e PJ Ciarla alla batteria, effetti, voci. L'energia fatta persona, reduci dall'ultima esperienza all'Abbey Road Studio.



Daniele Celona, torinese con origini sarde e siciliane, appartiene alla categoria dei cantautori che utilizzano le canzoni come una sorta di personale terapia, con l’esigenza di sezionare determinate dinamiche collettive, di comprendere e denunciare derive e storture della realtà in cui viviamo. In tour con “Abissi Tascabili”, il suo ultimo album.



Mama Project fonde due persone: Matteo Canestraro e Martina Germani Riccardi. Comprende una serie di interventi legati a uno specifico territorio. Prontissimi per un'istallazione di visual poetry completamente inedita e pensata appositamente per Inkiostro.



Betterpress Lab è un laboratorio indipendente di stampa tradizionale con caratteri mobili, tipografica d'arte e decorazione, con sede a Roma. Provenienti da due percorsi formativi differenti e complementari Francesca e Giulia fondono le proprie competenze e passioni in un progetto che dal recupero degli strumenti e dei saperi della tradizionale stampa manuale, attraverso una sua reinterpretazione, sviluppa una ricerca sul linguaggio delle parole e delle immagini. Betterpress progetta e realizza edizioni limitate di manifesti artistici, biglietti da visita, partecipazioni, stampe personalizzate su richiesta e opere decorative.