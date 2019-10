Anche a Bassiano la Caccia ai Tesori Arancioni

Anche Bassiano come Fossanova partecipa all’iniziativa nazionale organizzata dal Touring Club Italiano “Caccia ai Tesori Arancioni”.

Domenica 6 ottobre si potranno conoscere luoghi, personaggi, tradizioni attraverso il gioco e il divertimento. Saranno infatti organizzate delle divertenti caccie al tesoro attraverso le quali si potranno passare delle ore divertenti e imparare aneddoti e curiosità sugli splendidi paesi che hanno aderito all’iniziativa.

Sarà possibile partecipare iscrivendo gratuitamente la propria squadra, che deve essere di massimo 6 elementi, sul sito dedicato alle Bandiere Arancioni cliccando sulla località Bassiano o inviando una email all’indirizzo bandiere.arancioni@touringclub.it. Sarà poi sufficiente recarsi al punto di partenza in piazza Garibaldi dove si riceveranno tutte le istruzioni. Non si tratta di una competizione tra squadre ma per chi completerà il percorso è previsto un piccolo omaggio da parte del Comune.

Le attività collaterali

Sono previste per la giornata di domenica anche alcune attività collaterali come la competizione per instagrammer, il Semprevisa Gravity Trail e inoltre i ristoranti del paese proporranno dei menù a prezzo speciale per tutti i partecipanti.

L’appuntamento

È dunque per domenica 6 ottobre in piazza Garibaldi a Bassiano. Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 0773355226 / 3423037780 o inviare una email agli indirizzi ufficiosegreteria@comune.bassiano.lt.it ccacciotti58@gmail.com