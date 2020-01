Caccia al Regalo con la Befana a Priverno

Anche a Priverno ci si appresta a festeggiare l’arrivo della Befana con una giornata tutta dedicata ai più piccini che coinciderà inoltre con l’inaugurazione della Ludoteca Lucignolo.

Dunque lunedì 6 gennaio il pomeriggio di festa inizierà alle 15.15 con l’arrivo di oltre 50 befane in bicicletta per il Raduno di Befane che scorrazzeranno per il centro del paese donando dolciumi e tanta allegria a grandi e piccini.

Alle 15.30 inizierà una insolita caccia al tesoro in giro per il centro storico di Priverno: la Caccia al Regalo che sarà guidata dai Briganti dell’Appia che attraverso stornelli e indovinelli indirizzeranno i giocatori verso il tesoro nascosto.

Alle 16.00 l’Amministrazione Comunale procederà al taglio del nastro per l’inaugurazione della Ludoteca Lucignolo, intitolata al bambino birbante della celebre fiaba di Collodi, un monito per gli adulti a non dimenticare e calpestare mai la dimensione ludica e scanzonata dell’infanzia.

