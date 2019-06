Cafè Sogno: la Compagnia Imprevisti e Probabilità porta in scena Shakespeare

La trama di "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare è notissima. Durante la preparazione per la festa di nozze del Duca Teseo con Ippolita, la regina delle fate Titania e suo marito Oberon, con l’aiuto malandrino del folletto Puck, creano scompiglio sovvertendo le regole dell’amore e invertendo le coppie di amanti. Il testo shakespeariano è l’incontro tra il mondo reale del Duca e quello immaginifico e fantasioso degli spiriti della notte, che solo a teatro possono apparire tanto veri quanto gli esseri umani.



“Cafè Sogno” di Imprevisti e Probabilità recupera la struttura originale di Shakespeare, ma la modernizza e ci gioca. Lo spettacolo, anche attraverso l’uso di coreografie, canzoni, travestimenti, e colpi di scena magici dà vita a una serie di personaggi che desiderano, sperano, anelano all'amore. Alcuni sono bloccati dalle convenzioni sociali, altri amano non ricambiati, altri temono che il proprio amore possa essere un fuoco di paglia, altri ancora combattono per l’attenzione della stessa donna, altri infine sono infiammati dalla passione e rosi dalla gelosia. Il tutto in un ambiente raffinato, fatto di donne in abito lungo e gioielli sfarzosi e uomini in frac. Su tutto regnano due grandi domande: è possibile che il segreto dell’amore, sia semplicemente amare? E sarà proprio l’amore, o forse il teatro, a salvarci dalla realtà?



Divertimento assicurato per tutta la famiglia. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email all'indirizzo imprevistiepro@gmail.com oppure chiamare il numero 338 2439361.