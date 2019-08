"Calici di Stelle 2019" all’Azienda Ganci, per godere dello spettacolo del cielo d’agosto

Torna anche quest’anno l’appuntamento con “Calici di Stelle”, un appuntamento ormai divenuto una tradizione per l’Azienda Agricola Ganci. L’iniziativa è per domenica 11 agosto e offre la possibilità di cenare insieme in giardino mentre il sole tramonta e poi di godere dello spettacolo che offre in questo periodo il cielo di agosto.

Per cena sono previsti piatti tipici della cucina siciliana legati alle nostre ‘’origini’’; come sempre sarà preparata con prodotti genuini e accompagnata dai vini biologici dell’azienda. A partire dalle 22 i ragazzi dell'Associazione Pontina di Astronomia, esperti conoscitori del cielo, sveleranno interessanti informazioni sugli astri attraverso delle proiezioni. Subito dopo tutti sul prato con gli occhi all' insù a guardare il cielo con l' Associazione Pontina di Astronomia che metterà a disposizione i suoi telescopi per accompagnarci nella scoperta di stelle, galassie e costellazioni.

“Ricordatevi di portare un telo da stendere sul prato ed un giacchetto - raccomandano gli organizzatori -. Passeremo insieme una lunga serata indimenticabile, che terminerà all’una di notte, oppure dopo aver avvistato 100 stelle cadenti”.

Informazioni

Cena siciliana + Osservazione 35€ (ingresso dalle ore 19:30)

Osservazione + Bicchiere di vino 5€ (ingresso dopocena dalle ore 21:45)

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria