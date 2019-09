Cantine aperte in Vendemmia: anche a Villa Gianna iniziative per grandi e piccini

Nel periodo dell’anno in cui sono più indaffarate, le aziende vitivinicole aprono le loro porte per mostrare agli appassionati di vini o a semplici curiosi il grande lavoro che c’è dietro a importanti eccellenze del territorio italiano dalla raccolta delle uve alla loro lavorazione. Un momento per scoprire i segreti dei viticoltori e per degustare gli ottimi vini pontini.

Anche l’Azienda Villa Gianna di Latina organizzata per il 7 e l’8 settembre incontri, degustazioni e laboratori per i più piccini.

Incontriamoci in cantina

In programma per sabato 7 settembre un incontro dalle ore 20 per degustare 20 etichette dei migliori vini di Villa Gianna e gustare gli ottimi cibi dell’Associazione Prodotti Pontini. Oltre alle degustazioni si potrà partecipare ai laboratori di approfondimento sui vitigni autoctoni, vitigni internazionali, bollicine. Nel corso della serata non mancherà un piacevole accompagnamento musicale con i Blues Beers. Quota di partecipazione € 10.00, esclusa la cena.

Emozioni della Vendemmia

Un appuntamento dedicato a tutta la famiglia sarà quello di domenica 8 settembre con Emozioni della Vendemmia. Si partirà dal pomeriggio alle 17 con il laboratorio del vignaiolo dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni. I bambini potranno preparare l’uva in cassetta, pigeranno gli acini con i piedi e inoltre ci sarà la torchiatura e lo svinamento, imbottigliamento e tappatura e infine dei giochi a premio. Ogni bambino riceverà la propria bottiglia con l’etichetta realizzata sul posto. Si consiglia ai genitori di portare un cambio per i bambini oltre che astuccio e colori.

Per gli adulti invece ci sarà degustazioni, laboratori di approfondimento e infine la musica dal vivo con il dj set di Giorgio Proietti. La quota di partecipazione per gli adulti e per i bambini dai 5 ai 10 anni sarà di 10 € i bambini sotto i 5 anni entrano gratuitamente.

Durante entrambe le serate l’Associazione Pontina di Astronomia sarà a disposizione del pubblico con l’iniziativa Guardiamo le Stelle e i Pianeti. L’entrata è su prenotazione da effettuare chiamando il numero 0773.250034.

