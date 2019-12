Capodanno in Musica a Formia

Il Comune e la Pro Loco di Formia organizzano una serie di eventi all’insegna della musica e dello stare insieme per festeggiare la fine di questo 2019 e l’inizio del 2020 con la manifestazione Formia…il 31 in Musica.

Dal 31 dicembre alle ore 12.00 al 1 gennaio alle ore 2.00 le vie del centro storico saranno animate da musica, degustazioni, videomapping sui principali monumenti della città, artisti di strada e lo show Fire&Led a cura di Lux arcana. Con gli Aperitivi in Musica si potranno degustare sfiziosità accanto a varie postazioni disseminate per il centro da piazza Mattei a via Vitruvio, fin giù a Largo Paone e nelle zone periferiche di Formia.

Nella suggestiva cornice della piazza sotto la Torre di Mola, tra antichità e lo splendido panorama marino si terrà una festa per ballare dalle 23.30 fino alle 5.00 sul palco si alterneranno una serie di artisti come il chitarrista Marco Viccaro “Bucalone”, l’One Man Band, il polistrumentista, vincitore quest’anno del Sanremo Rock e vari dj che faranno ballare tutti.

La festa proseguirà con la musica classica nel pomeriggio del 1° gennaio con il Concerto di Capodanno: alle 17:00 nella Chiesa dei Santissimi Lorenzo e Giovanni Battista si esibirà la Rome International Orchestra, 40 elementi diretti dal maestro Giorgio Proietti, un evento a cura dell’associazione Atopon. Riecheggeranno nell'aria le note delle composizioni di Strauss (padre e figlio), tipiche della tradizione viennese. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Dunque una festa per tutti i gusti e tutte le età all’insegna dello stare insieme e festeggiare l’anno nuovo.