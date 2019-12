Capodanno in tre piazze a Gaeta

Una tradizione davvero sentita quella del Capodanno in Piazza a Gaeta che propone ogni hanno intrattenimento e musica per tutti i gusti fino a mattina.

Anche quest’anno tra le bellissime luminarie e scorci naturali e architettonici incantevoli ci si appresta a scendere per le vie del centro storico e a far festa in ben tre punti: in piazza della Libertà si esibiranno Antonio Scalpellino reduce dal successo di All Together Now su Canale 5, Aurora Costantini prima ballerina dello Zoomarine e Fabrizio Fontana con il suo dj set; al Molo Santamaria si ballerà con la musica di MaxGuadalaxara, Piergiorgio D'Arpino by Bewild Record, Giandomenico Di Vito, Marco Colozzo & Francesco Cardi e la voce di RaaIf Assante; in piazza Sebastiano Conca ancora musica con BFrank e Mr. Stone Mattia Sasso.

Dunque non resta che scendere in piazza e ballare per vincere il freddo e divertirsi salutando il 2019 e accogliendo l’anno nuovo.

