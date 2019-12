Capodanno in piazza a Sperlonga

Cosa c’è di meglio per chiudere in bellezza il 2019 e iniziare col piede giusto il 2020 se non una bella festa in una cornice tra le più suggestive della provincia pontina?

La splendida Sperlonga in occasione della notte di San Silvestro si anima di musica e tra mille lucine natalizie accoglierà con i suoi bei vicoli e i panorami mozzafiato tutti i visitatori che decideranno di passare un Capodanno in Piazza ballando e divertendosi.

Alla console il dj pontino Fabio Guglietta affiancato da Luca Manicone voce della serata.

L’appuntamento

È dunque a Sperlonga in piazza Europa a partire dalle 23.30 per il brindisi all’anno nuovo e per ballare per tutta la notte.

