Capodanno al Teatro Moderno

Un modo originale di festeggiare il capodanno, ormai però diventato tradizione, è quello di andare a teatro, godersi un bello spettacolo e poi brindare insieme a quanti condividono la stessa passione all’arrivo del nuovo anno.

Questo il programma che propone il Teatro Moderno, oltre ovviamente a tanto divertimento che That’s Amore donerà al pubblico. Uno spettacolo di e con Marco Cavallaro, affiancato da Claudia Ferri e Marco Maria Della Vecchia.

Una romantica commedia musicale, divertente e piena di equivoci, in cui Lei e Lui si incontrano per un caso fortuito e scoprono pian piano un amore fresco e coinvolgente. Il tutto condito da situazioni esilaranti e una riflessione sul precariato, le nuove tecnologie e il bisogno di esprimere liberamente i propri sentimenti che caratterizzano la vita di oggi.

L’appuntamento

È dunque al Teatro Moderno per la notte del 31 dicembre a partire dalle 20.30 per gustare un ottimo aperitivo prima dello spettacolo e a partire dalle 21.45 per assistere alla commedia. A mezzanotte si brinda tutti insieme e poi si torna a far festa.

