Carnevale ad Aprilia

Torna anche ad Aprilia il Carnevale, uno degli eventi più attei dell’inverno apriliano che porta in città visitatori da tutta la regione.

Una festa che ogni anno da largo spazio ai gruppi mascherati, ben dieci in questa edizione 2020, e a i carri allegorici ogni anni più belli che quest’anno saranno sette.

Quattro giorni di festeggiamenti a partire dalla mattina di giovedì grasso, 20 febbraio, quando sfilerà il corteo degli Istituti comprensivi “A. Toscanini”, “A. Gramsci” e “G. Orzini” che partirà da piazza Nenni, attraverserà via degli Oleandri, piazza Benedetto Croce, via Galileo Galilei e via dei Lauri per terminare in piazza Roma.

Sabato 22 e domenica 23 febbraio dalle ore 15.00 invece sarà la volta della sfilata dei carri allegorici realizzati dall’Associazione ABCA: l’Associazione Amici di Vallelata sfilerà con un carro a tema ecologico dal titolo L’importanza dell’ape; i Carristi del Quartiere Primo hanno realizzato invece un carro dal titolo L’Armata Brancaleone; è stato suggerito dai bambini delle scuole il carro del gruppo Carristi Toscanini, che si intitola L’Arte; il gruppo “Mestieri e Tradizioni” sfilerà con un carro dal titolo Le creature del bosco, mentre gli Amici del Carnevale Bellavista percorreranno le vie del centro cittadino con un carro intitolato Il grande spettacolo; infine, i Carristi Carroceto hanno realizzato un carro dal titolo Medusa ispirato all’omonimo mito greco.

Gran finale martedì grasso sempre a partire dalle 15.00 con la sfilata dei gruppi mascherati, delle scuole, dei carri allegorici e la banda La Pontina, che si concluderà in Piazza Roma con il falò del Carnevale. A fine manifestazione sarà decretato, come è ormai tradizione, il carro più bello che si aggiudicherà il Palio del Carnevale della Città di Aprilia. Anche tra i bambini delle scuole si è tenuto un concorso: “Disegna il tuo carro allegorico”, riservato agli alunni delle scuole apriliane: il disegno vincente sarà realizzato nell’edizione 2021 del Carnevale cittadino.

Il programma del Carnevale apriliano:

giovedì 20 febbraio

ore 09.00 Ritrovo presso P.zza Nenni

ore 09.30

SFILATA dedicata alle SCUOLE

P.zza Nenni Via degli Oleandri P.zza B. Croce Via G. Galilei Via dei Lauri P.zza Roma

sabato 22 febbraio

ore 14.00 ritrovo presso P.zza della Repubblica

ore 15.00

SFILATA dei CARRI ALLEGORICI e gruppi mascherati

P.zza della Repubblica Via degli Aranci Via degli Oleandri P.zza B. Croce Via G. Galilei Via dei Lauri P.zza Roma

domenica 23 febbraio

In mattinata

Esposizione dei carri allegorici presso P.zza Roma ore 14.00

Ritrovo presso P.zza Roma

ore 15.00

SFILATA dei CARRI ALLEGORICI e gruppi mascherati

accompagnati dalla banda LA PONTINA

P.zza Roma Via delle Margherite Via Umbria Via dei Lauri P.zza Roma

martedì 25 febbraio

ore 14.00 Ritrovo presso Corso Giovanni XXIII

ore 15.00

SFILATA dei CARRI ALLEGORICI, gruppi mascherati e SCUOLE

C.so Giovanni XXIII P.zza Roma Via degli Oleandri P.zza B. Croce Via G. Galilei Via dei Lauri P.zza Roma

