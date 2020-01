Carnevale 2020 a Gaeta

Torna il carnevale e a Gaeta si prevedono grandi festeggiamenti per una manifestazione che coinvolge tutta la cittadinanza che partecipa attivamente con grande passione e divertimento.

Una manifestazione che cresce ogni anno e prevede per questa edizione 2020 un programma strutturato che coinvolgerà piazze, vicoli e vaste aree della città.

Sfilate di carri allegorici, cortei mascherati animeranno Gaeta domenica 16, domenica 23 e martedì 25 febbraio. Novità di quest’anno spettacoli dal vivo della Compagnia dei Folli che proporranno le stupefacenti danze aeree, esibizioni di acrobati, giocolieri e molto altro ancora e dal 16 al 25 febbraio il videomapping colorerà i vicoli e le piazze principali del centro e i luoghi più suggestivi della città.

Non mancherà la musica, le aree dedicate ai bambini e gli ormai famosi carri allegorici realizzati dall’Associazione Carristi del Golfo che ogni anno supera sé stessa. Quest’anno i carri saranno dedicati a temi importanti, cinema e territorio: da King Kong all’attenzione verso l’ambiente e il nostro pianeta, dall’omaggio al musical Grease al misterioso “alchimista illuminato” che si adopera per la città.

Non mancheranno le premiazioni per le mascherine più belle, teatro dei burattini, musica per ballare e tanto divertimento.

I carri allegorici e i colorati gruppi mascherati sfileranno lungo le vie principali della città partendo alle 14.30 da Villa delle Sirene per poi proseguire Lungomare Caboto, Fontana di S. Francesco, Piazza Carlo III e arrivare infine a Piazza XIX Maggio.

lo scatto del Carnevale 2019 è del fotografo Paolo Di Tucci

Il programma del Carnevale di Gaeta:

Domenica 16 febbraio

ore 14:30 Palageberit

Villaggio di Carnevale

Animazione, gruppi mascherati e concorso mascherine

Teatro dei burattini dei F.lli Mercurio

ore 17.30 centro storico

I Colori del Carnevale videomapping

Ore 18.00 Piazza XIX maggio

Villaggio di Carnevale

Spettacoli “Il volo dell’angelo”

Domenica 23 febbraio

ore 14:30 Piazza XIX maggio

Villaggio di Carnevale

Animazione, gruppi mascherati e concorso mascherine

ore 17.30 centro storico

I Colori del Carnevale videomapping

Ore 18.00 Piazza XIX maggio

Villaggio di Carnevale

Spettacoli “Il volo dell’angelo”

Martedì 25 febbraio

ore 14:30 Piazza XIX maggio

Villaggio di Carnevale

Animazione, gruppi mascherati e concorso mascherine

ore 17.30 centro storico

I Colori del Carnevale videomapping

Ore 18.00 Piazza XIX maggio

Villaggio di Carnevale

Spettacoli “Il volo dell’angelo”

Gallery