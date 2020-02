Carnevale a Latina

Anche Latina festeggia il Carnevale con una festa nel centro cittadino che farà divertire grandi e piccini.

Nel pomeriggio di martedì grasso, 25 febbraio, alle 15.00 carri allegorici, i gruppi mascherati delle scuole di danza della città, la banda musicale e le majorettes sfileranno da Parco Falcone Borsellino per proseguire poi per via Diaz, Piazza del Popolo, Corso della Repubblica, via Eugenio di Savoia e Largo Caduti di Nassiriya e fare ritorno al Parco.

Dunque musica, colori e tanto divertimento per la festa organizzata dalla Pro Loro in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Tra i carri allegorici che sfileranno per le vie del centro una novità assoluta: il carro dedicato ai Campionati di Canottaggio che si svolgeranno a Sabaudia il prossimo aprile.

L’appuntamento

È dunque per martedì 25 febbraio a partire dalle 15.00 nel centro cittadino.

Gallery