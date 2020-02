Carnevale a Sperlonga

Il mare, uno splendido panorama e tutti i colori del Carnevale allieteranno anche Sperlonga di martedì 25febbraio.

Dopo la scoppiettante sfilata di mascherine di domenica 23, via Cristoforo Colombo tornerà ad animarsi con la sfilata dei gruppi mascherati che raggiungeranno il campo da basket per dare inizio a una festa piena di musica, balli e giochi per grandi e piccini.

L’evento promosso dal Comune di Sperlonga vedrà la partecipazione attiva di diverse realtà e associazioni locali come l’Avis di Sperlonga, l’Azione Cattolica, il Centro Anziani, il Comitato festeggiamenti, la Croce d’Oro Sud Pontino.

L’appuntamento

È per martedì 25 febbraio alle 15.15 col raduno in piazza Europa a Sperlonga.