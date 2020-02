Il Carnevale degli antichi mestieri a Priverno

Un Carnevale che sposa le tradizioni, invita i cittadini a lavorare insieme e tutti a divertirsi a più non posso è il Carnevale degli antichi mestieri organizzato a Priverno.

Martedì 25 febbraio alle 14.00 partirà da Borgo Sant’Antonio partirà il corteo mascherato molto eterogeneo ma sempre colorato e vivace. Quest’anno infatti l’Amministrazione Comunale, nell’intento di far conoscere alle nuove generazioni mestieri ormai invia d’estinzione che hanno però fondato le radici del nostro vivere comune ha invitato i cittadini, associazioni a osservare l’abbigliamento degli antichi artigiani e a riprodurlo utilizzando materiale di recupero.

Quindi accanto alle classiche mascherine si potranno incontrare per le vie del Paese glio ranunchiaro, la lavandaia, l’arrotino, l’impagliatore di sedie, la fornaia, l’ombrellaio, il calzolaio, il canistraro, lo stagnaro, e tanti altri.

La sfilata di Carnevale sarà aperta dal carro principale sul quale suoneranno i Caimani Distratti e una volta arrivati in piazza del Comune si potrà assistere a una serie di spettacoli: “Gli ranunchiari, la Rana Tana”, baby dance” della scuola d’Infanzia di Ceriara; “le nostre tradizioni” , a cura delle classi F- H della Scuola dell’Infanzia IC Don Andrea Santoro, plesso B. Sant’Antonio e le “eleganti lavandaie e lavanderini” della sez.E del plesso di Borgo Sant’Antonio.

La Compagnia Laboratorio Teatro CreaAttivo e il Centro Sociale Anziani di Priverno renderanno la piazza accogliente scenografie della divertente pièce teatrale “Lavannare e Ranunghiari"; e le deliziose educatrici della Ludoteca Lucignolo realizzeranno spassosi laboratori tematici.

Nel corso della sfilata sarà inoltre premiata la maschera più originale che vincerà il concorso The Most Original Mask organizzato dai commercianti di Via Giacomo Matteotti e Via Cesare Battisti.

L’appuntamento

È dunque per martedì 25 febbraio a partire dalle 14.00 nel cuore di Priverno.

Gallery