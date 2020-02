Carnevale Fondano 2020

Sono ben due le giornate di festa che il Comune e la Pro Loco Fondi, in collaborazione con Consorzio FondiPiù e Confcommercio Laziosud Fondi hanno organizzato per festeggiare il Carnevale.

Domenica 23 e martedì 25 febbraio dalle 15 alle 19 in piazza Quattro Novembre (meglio conosciuta come piazza San Francesco) ci si divertirà tra musica, balli e il premio per le maschere più belle e divertenti che saranno divise in due categorie: fino a 16 anni e dai 17 ai 100 anni.

A sfilare ci saranno anche i gruppi mascherati dell’Associazione Araldica Contado d’Aquino, che per l’occasione sfilerà con maschere sul tema Indiani d'America, l'Associazione di Contrade Drappo dell'Assunta, con le contrade: Querce, Cucuruzzo, Sant'Andrea, San Raffaele, Madonna degli Angeli, Castello Monte San Biagio, el’Associazione Corte Caetani e Ass. Pro-Capratica.

Due giorni dunque in cui il centro storico di Fondi si animerà di musica, colori, maschere e tanto divertimento.

Gallery