Carnevale a Formia

Prosegue l’antica tradizione del Carnevale Formiano, organizzato dalla Pro Loco di Formia e nell’ Eco Club di Penitro con l’attiva partecipazione di scuole, parrocchie e associazioni.

Novità di quest’anno è il coinvolgimento delle frazioni di Maranola, Castellonorato e Trivio che si aggiungono a quella di Penitro per lo storico Carnevale delle Contrade. Dunque una festa che unisce carri allegorici, sfilate, gruppi mascherati e costumi variopinti al folklore tipico della città.

Una festa che vede partecipare con la stessa voglia di divertirsi sia gli adulti che i bambini al fitto calendario di appuntamenti, che anche quest’anno saranno tanti e si svolgeranno da venerdì 21 a martedì 25 febbraio.

Si inizierà da Penitro con “Le scenette delle Contrade”, l’esibizione artistica delle contrade abbinate al Palio del Fagiolo d’Oro che si terranno venerdì sera a partire dalle 20.30.

Sabato 22 si inizierà a fare festa dal primo pomeriggio: presso il campetto polivalente dalle 15.30 alle 17.30 si terrà “Carnevale in maschera a Gianola”, lo spettacolo per bambini Musica, Coriandoli, Stelle Filanti e Scivoli con rassegna delle mascherine, giochi, trucchi e intrattenimento musicale realizzato in collaborazione con le associazioni del territorio. Sempre alle 15.30 partendo da piazza Sant’Erasmo passando per i vicoli del quartiere Castellone, per piazza Mattei fino ad arrivare nella centralissima piazza Aldo Moro si terrà l’animazione itinerante dei gruppi musicali e gruppi di ballo in costume e maschera Tammorra, trick ballack e quadriglia. La festa proseguirà alle 20.30 al Villaggio Don Bosco “Ballo in maschera” per ragazzi e non solo e alle 21:00 nella Tensostruttura di Penitro, in piazza Buon Pastore, “CABARET cabaret”, si terrà lo spettacolo di Thomas Mugnano e a seguire di Alessandro Bolide, direttamente dal programma televisivo di Made in Sud.

La giornata di domenica sarà il clou dei festeggiamenti che si terranno sia nel centro cittadino che nelle frazioni e per le contrade. Si parte alle 10.00 con la Mattinata in maschera alla Villa Comunale: animazione riservata ai bambini con la rassegna delle maschere, giochi, trucchi e musica con le mascotte dei personaggi famosi dei cartoon. Sempre alle 10.00 nelle contrade di San Pietro, Acqualonga e Acquatraversa si terranno le sfilate di piccoli carri e gruppi di ballo mascherati coordinati dai ragazzi dell’oratorio Don Bosco. Alle 15:00si terranno il “18° Palio del Fagiolo d’Oro”, la sfilata per le vie del paese e i carri allegorici: “Amazonia, Don Bosco”, Armony Band” con l’apertura degli stand gastronomici e la musica di Sonia Galante e della sua orchestra. A Trivio, invece, dalle 15.30 alle 17.30 “Maschere e frittate”, l’animazione in maschera, con musica e degustazione di frittate preparate dalle signore del borgo. La conclusione alle 18:00 al Villaggio Don Bosco con “Ballo in maschera” per le famiglie.

Il Carnevale Formiano non si fermerà neanche lunedì 24 febbraio perché nella tensostruttura di Penitro alle 15:00 i bambini potranno scatenarsi tra giochi e gonfiabili ne Il mondo dei balocchi.

La festa andrà il suo gran finale martedì 25 febbraio con una serie di eventi in diverse aree del territorio.

Al centro di Formia dalle 15:00 alle 18:00 si terrà la tradizionale sfilata Tutti insieme in allegria, con partenza da Piazza Mattej e l’arrivo a Largo Paone. Animazione di gruppi musicali, coreografie di gruppi di ballo, scenette teatrali con l’interazione del pubblico, carri allegorici e le maschere di personaggi del mondo delle favole e dei cartoni animati.

A Penitro dalle 15:00 la grande sfilata di Carnevale con le contrade e i carri allegorici Evergreen Street Band, Armony Band, stand gastronomici e la musica e dell’Orchestra spettacolo Rita Mariani.

Infine, dalle 18:00 alle 22:00 gli spettacoli al Villaggio Don Bosco con Arrivederci Carnevale, l’animazione con giochi e discoteca e l’accensione del pupazzo di Carnevale e alle 21.30 a Penitro Gran Veglione, ballo in maschera con dj set Flavio Ferdinandi e la speciale premiazione della maschera più bella.

Gallery