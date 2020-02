Carnevale Pontino: tanti weekend di festa in giro per la provincia

Per la gioia di grandi e piccini nelle domeniche di febbraio avrà luogo il Carnevale Pontino.

Sfilate di carri e di gruppi mascherati, tanta musica e divertimento animeranno i comuni di San Felice Circeo, Sabaudia e Pontinia. La manifestazione è organizzata dall’Associazione In Libera Uscita in collaborazione con Amici in Festa e gli Ex Ragazzi del Borgo.

Si partirà da Borgo Vodice domenica 9 per poi passare la domenica successiva per San Felice la mattina e Borgo Montenero nel pomeriggio, proseguire a Pontinia sabato 22 febbraio e arrivare a Sabaudia il 23 febbraio per il gran finale.

Un modo per portare festa in diversi luoghi della provincia pontina e allo stesso tempo di prolungare il divertimento per più fine settimana senza rischiare di accavallarsi con altre manifestazioni.

Il programma del Carnevale Pontino:

Domenica 9 febbraio

ore 14.30 Borgo Vodice

Domenica 16 febbraio

ore 11.00 San Felice Circeo

ore 14.30 Borgo Montenero

Sabato 22 febbraio

ore 14.30 Pontinia

Domenica 23 febbraio

Sabaudia

ore 11.00 Raduno Carri

ore 14.30 Inizio Sfilata

