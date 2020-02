Carnevale a Scauri

Anche a Minturno, in particolare sullo splendido lungomare di Scauri, torna la tradizionale festa di Carnevale, giusta alla sua 29° edizione.

Martedì grasso, ovvero il prossimo 25 febbraio, il lungomare di Scauri si animerà di musica, colori e tante mascherine per la consueta e scoppiettante sfilata.

I carri allegorici saranno attorniati di gruppi mascherati e gruppi folkloristici ma il lungomare sarà ulteriormente vivacizzato da artisti di strada, spettacoli dal vivo itineranti e l’animazione per i bambini.

Saranno ammessi a partecipare anche i carri amatoriali più fantasiosi che si saranno iscritti entro il 21 febbraio contattando l’ufficio turismo (0771.6608208 o email a info@comune.minturno.lt.it ) o l’ufficio Informazione e Assistenza Turistica IAT di Scauri (iatscauri@comune.minturno.lt.it ).

L’appuntamento

È dunque per martedì 25 febbraio a partire dalle 14.30. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 29 febbraio.

Il programma del Carnevale di Minturno:

Ore 1 4:00 Raduno in Via Lungomare (tra Via Balbo e Via Fusco)

Ore 14:30 lungomare

Inizio sfilata dei Carri Allegorici, dei gruppi mascherati, folkloristici e di animazione.

Ore 16:00 Piazzale Sieci

arrivo del corteo, animazione per bambini, esibizione degli artisti di strada, spettacoli di arte varia.

Gallery