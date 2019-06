Il Carosello Storico dei Rioni di Cori: al via l’edizione 2019

Torna una manifestazione tradizionale dell’estate pontina: il Carosello Storico dei Rioni di Cori, che quest’anno ha ricevuto un ulteriore riconoscimento in quanto il Ministero Dei Beni Culturali – Fondo Rievocazione Storica lo ha inserito tra le realtà italiane meritevoli di finanziamento. La graduatoria riguarda 70 manifestazioni finanziate su 177 che hanno presentato la domanda e quella corese è al 12° posto in tutta Italia.

Il Giuramento dei Priori e i due palii

Si inizia con la serata del Giuramento dei Priori che si terrà sabato 22 giugno in piazza Sant’Oliva. La serata celebra l’antica consuetudine rinascimentale dei Priori, che dopo essere stati eletti con il sistema della “bussola” giuravano fedeltà difronte al Consiglio Generale della città. I Priori erano una sorta di magistrato e si occupavano della cosa pubblica ciascuno in una specifica Porta di Cori. Nella serata di sabato 22 giugno dunque sarà rievocata questa antica tradizione, e oltre la discorso del Podestà verranno presentati al pubblico i due palii che si contenderanno quest’anno le contrade quello di Martino Antocchi che sarà donato alla Porta che si aggiudicherà il Palio della Madonna del Soccorso, domenica 30 giugno e quello di Marisa Facchinetti che sarà dato in premio al vincitore del Palio di Sant’Oliva che si terrà il 27 luglio.

Novità dell’edizione 2019

Oltre alle feste delle tre porte, Porta Romana, Porta Signina e Porta Ninfina che permettono di vivere una serata piena di goliardia e spirito di sana competizione tra le contrade di Cori, quest’anno si aggiunge una interessante novità tra i festeggiamenti del Carosello Storico dei Rioni di Cori: una Festa Rinascimentale, che si terrà domenica 7 luglio. All’interno del Complesso Monumentale di Sant’Oliva si tornerà indietro nel tempo con una ricostruzione della vita rinascimentale a Cori e con degustazioni di piatti tipici di quel periodo e spettacoli in costume d’epoca.

Gallery