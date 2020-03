La Casa dei Libri: letture per bambini su Facebook

Come passare il tempo a casa lontani dagli amici di scuola e dallo sport all’aria aperta e non far impazzire mamma e papà nella ricerca di qualcosa di divertente da fare? Come superare insieme i pensieri negativi derivanti da questo periodo difficile?

Durante l'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, la Biblioteca comunale La Casa dei Libri di Formia specializzata in letture per ragazzi propone ogni giorno alle 17.00 storie per tutte le età.

Un modo intelligente per passare il tempo e far crescere nei ragazzi l’amore verso i libri e la lettura. L’appuntamento sarà il lunedì e il giovedì per letture dedicate ai bimbi fino a 3 anni, il martedì e il venerdì a bambini dai 4 ai 6 anni e il mercoledì e il sabato ai più grandi dai 7 ai 10 anni.

Le operatrici, attraverso la pagina facebook della biblioteca, racconteranno storie e mostreranno i libri, riuscendo a catturare l’attenzione dei bambini. Ognio giorno una nuova avventura, personaggi simpatici e tanta voglia di condividere insieme emozioni e passioni, e chissà che non nasca una nuova sana abitudine che tutta la famiglia potrà vivere insieme anche quando questo brutto periodo non sarà passato.

La foto è tratta dalla pagina facebook de La Casa dei Libri Biblioteca per bambini.