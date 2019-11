A Monte San Biagio la quarta edizione di Castagne&Vino

Torna a Monte San Biagio per la sua IV edizione la manifestazione enogastronomica Castagne&Vino a cura dell’Associazione Wake UP.

Sabato 9 e domenica 10 novembre il centro storico del comune lepino sarà invaso da stand enogastronomici di prodotti tipici e intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età. Non mancheranno i suggestivi carretti con le castagne arrosto che riempiranno l’aria di profumi autunnali.

Non mancheranno nel corso della giornata di domenica visite guidate al centro storico e ai principali monumenti di Monte San Biagio che si terranno la mattina dalle 11 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 17. In programma per domenica anche l’animazione per i bambini dalle 15 alle 18.

Sarà attivato per l'occasione il servizio navetta gratuito che dai parcheggi raggiungerà il centro storico del paese.

Il programma della manifestazione

Sabato 9 novembre

Ore 19.00 centro storico

apertura stand enogastronomici

terrazza Alzabandiera

Mikely Family Band in concerto

Domenica 10 novembre

Ore 10.30 centro storico

apertura stand enogastronomici

ore 11.00 centro storico

inaugurazione Musei Temporanei