La “Cavalleria Rusticana” al Teatro Moderno

Torna la lirica al Teatro Moderno con un’opera di Pietro Mascagni: la Cavalleria Rusticana.

La prima e più celebre opera di Mascagni tratta dall’omonima novella di Giovanni Verga, il libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci fu oggetto di discordia con lo scrittore siciliano che vinse addirittura una causa di plagio.

Un’opera molto famosa da cui sono stati tratti inoltre una serie di trasposizioni cinematografiche, tra quelle la più celebre e recente è quella diretta da Franco Zeffirelli nel 1982.

Arriva dunque a Latina la versione di Latina Lirica che vede protagonisti Delfo Paone (Turiddu), Rossana Cardia (Santuzza) Cesidio Iacobone (Alfio), Maria Ratkova (Lola), Valentina pennacchini (Mamma Lucia) per la regia di Domenica Cappelli. L’orchestra di Latina Lirica sarà diretta dal Maestro Claudio Martelli e il coro dal Maestro Egidio D’Elia. Anche in questo caso come è stata consuetudine per svariati decenni, data la brevità dell’opera che si svolge in un unico atto, sarà inserito anche il Preludio e Intermezzo de i Pagliacci di Leoncavallo.

Nel piccolo paese siciliano di Turiddi si svolge una storia di amori intrecciati, tradimenti, sotterfugi e duelli all’ultimo sangue, che vedono protagonisti Turiddo, la fidanzata Santuzza, l’amante Lola e il marito di lei Alfio.

L’appuntamento

È per domenica 9 febbraio alle ore 17.30 presso il Teatro Moderno. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0773 660550 o consultare il sito del Teatro Moderno.

In foto (da Wikipedia) il Maestro Pietro Mascagni

