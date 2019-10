A Minturno una cena spettacolo con il Mago Alex

Sabato 19 ottobre 2019 alle ore 20,30, il salone delle feste di UMI PRCOJET a Minturno accoglierà i soci per una serata all’insegna del divertimento e della convivialità.

Il format è originale e ancora poco diffuso in Italia in quanto abbina al momento conviviale tra amici ( è previsto un menù standard comprensivo di bevande, dessert e caffè) con intermezzi di autentico spettacolo magico o di varietà, tenuto di volta in volta da artisti diversi.

Per questa occasione il palco di UMI Project sarà invaso dalle imprevedibili incursioni magiche e divertenti di Alex Di Leo in arte Mago Alex. Campano di origine, fin da bambino si appassiona al mondo della magia. Iscritto sin da giovane ai principali e famosi Club Magici, Alex ha contribuito fattivamente alla fondazione di una nuova realtà associativa partenopea denominata Club Illusionisti Campani insieme ad altri professionisti del settore.

Ha una sua Casa Magica con la quale gira in tutta Italia per far conoscere i suoi prodotti. Diventato professionista sceglie di interpretare la magia in modo divertente, cercando di portare in giro oltre che lo stupore anche il sorriso. Allegria, entusiasmo e divertimento sono gli elementi fondamentali degli spettacoli proposti, caratteristiche indispensabili per trasformare una serata in un evento indimenticabile.

In regia il patron di UMI Project, Gianluigi Sordellini, in arte “Mr Diseau”. Tra i tavoli a fare i magici onori di casa il giovane ma già abile allievo dell’Università magica Internazione (UMI) Gino D’Alessandro di appena 15 anni, che stupirà i presenti con incredibili magie con le carte.

