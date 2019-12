Cenerella al Ponchielli

Doppio appuntamento al Teatro Ponchielli per i più piccini con lo spettacolo Cenerella 2.0 della Splatters Company di Simone Finotti.

Una rivisitazione moderna e divertente della fiaba di Perrault di Samantha Centra e Marilena Amodeo. Un classico ambientato al giorno d’oggi che farà divertire grandi e piccini.

In scena: Marilena Amodeo, Samantha Centra, Michele Guarino, Emanuele Isgrò, Stefano Micali, Silvia Pucci, Giulia Puzio e Marica Sarallo.

Come è d’abitudine per la Splatters Company lo spettacolo sarà preceduto da un preshow durante il quale i bambini potranno parlare con Babbo Natale, consegnargli la loro letterina, fare foto insieme e infine ballare e divertirsi con gli Elfi e la loro Xmas Dance.

L’appuntamento

È per domenica 8 dicembre in due repliche alle 17.30 con preshow alle 16.30 e alle 21.00 con preshow alle 20.00. per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 371.1781728 - 348.3921689 - 328.0559096 - 360.555100 - 334.1245962. gli organizzatori avvertono che lo spettacolo delle 17.30 è già sold out

