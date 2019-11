Cenerentola in Bianco e Nero in scena a Formia

Torna anche a Formia la rassegna dedicata al pubblico più giovane Famiglie a Teatro a cura del Teatro Bertolt Brecht all’interno del progetto “Officine culturali” della Regione Lazio e del riconoscimento del Mibact.

La rassegna, che è giunta alla sua XX edizione, si terrà quest’anno presso la sala Iqbal Masih che per la prima volta apre le sue porte al pubblico.

Si comincia domenica 17 novembre con lo spettacolo “Cenerentola in bianco e nero” di Proscenio Teatro di Fermo, che sarà preceduto dalla cerimonia di intitolazione della sala in onore del bambino pakistano, sfuggito allo sfruttamento minorile, diventato simbolo della lotta per i diritti dell’infanzia e per questo ucciso il 16 aprile del 1995.

Cenerentola in Bianco e Nero è una rivisitazione della classica fiaba che tutti conosciamo, facendo conoscere al pubblico i due finali diversi raccontati da Perrault e dai fratelli Grimm. Accanto a Cenerentola e il Principe in carne e ossa sul palco ci saranno una serie di pupazzi animati. Il divertimento e coinvolgimento del pubblico saranno assicurati.

Anche quest’anno tornerà il Premio Paola Scialis (attrice calabrese prematuramente scomparsa) che premierà a fine rassegna la compagnia che avrà ricevuto più consensi dal pubblico.

L’appuntamento

È dunque per domenica 17 novembre alle 16.30 con la cerimonia di intitolazione della sala Iqbal Masih e alle 17.00 con lo spettacolo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 327 3587181

Gallery