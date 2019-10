Choco Market in Tour: a Gaeta tre giorni dedicati al cioccolato

Con l’autunno riprende anche il tour delle Feste del Cioccolato organizzato dall’Associazione Choco Amore che promuove la cultura del cioccolato artigianale, inteso non solo come prodotto commerciale ma come vera eccellenza gastronomica. Una rassegna per promuove l’uso consapevole e responsabile dei prodotti gastronomici e in particolare del cioccolato senza additivi e conservanti.

Dunque la festa del cioccolato giunge anche a Gaeta dove da venerdì 11 a domenica 13 ottobre si terrà il Choco Market in Tour.

Piazza XIX Maggio sarà invasa da stand gastronomici nei quali i maestri cioccolatieri presenteranno le loro creazioni più gustose, le più innovative e i classici intramontabili: cioccolato fondente, al latte, cioccolato bianco, aromatizzato al peperoncino e con mille altre spezie. Un trionfo per il palato che farà felici i più golosi.

L’appuntamento

È dunque da venerdì 11 a domenica 13 dalle 10.00 alle 23.00 in piazza XIX Maggio a Gaeta.

Gallery