Ciao Buio in scena all’Auditorium Costa

Ultimo spettacolo della sesta edizione di Famiglie a Teatro la rassegna dedicata al pubblico più giovane ospitata presso l’Auditorium Mario Costa di Sezze, promossa e sostenuta da A.T.C.L., con la collaborazione del Comune di Sezze e la direzione artistica di Matutateatro.

Andrà in scena domenica 9 febbraio alle ore 17.30 lo spettacolo Ciao buio "dedicato al Bambino e al suo eterno presente”, prodotto da Ruotalibera Teatro, di e con Tiziana Lucattini e Fabio Traversa.

Un racconto magico di immagini e storie che va al di là del tempo e degli spazi: in lettone, che è come una scatola magica, ci sono il Buio e la Notte. Sono un papà e una mamma, ipotetici genitori, che partendo dalle loro paure infantili e da quella di non essere buoni genitori, raccontano storie di Lupi e Coniglietti, Streghe e Mostri Pelosi, Orsi e Orsetti che si fondono con episodi reali di vita quotidiana e ricordi teneri di Nonni e Bisnonni. Due personaggi che mutano, diventano bambini, nonni, bisnonni in una atmosfera onirica, fantasiosa e rassicurante.

L’appuntamento

È dunque per domenica 9 febbraio alle ore 17.30 presso l’Auditorium Costa di Sezze. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3286115020 – 3291099630, inviare una email all’indirizzo info@matutateatro.it o consultare il sito di Matutateatro www.matutateatro.it

