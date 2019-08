Cinema nelle Piazze: a Priverno quattro film in quattro quartieri diversi

Torna a Priverno il cinema all’aperto e lo fa in maniera itinerante con la rassegna Cinema nelle Piazze: dal 28 al 31 agosto l’Amministrazione Comunale organizza con la direzione artistica di Matutateatro una serie di proiezioni cinematografiche sotto le stelle in quattro diversi quartieri.

Si inizia nel quartiere di Borgo San Antonio, nel parco giochi mercoledì 28 agosto alle 21.15 sarà proiettata la commedia Modalità Aereo di Fausto Brizzi con Lillo e Paolo Ruffini.

Giovedì 29 agosto si prosegue in piazza Trieste, sempre alle 21.15 con Non ci Resta che il Crimine, la commedia di Massimiliano Bruno dalle atmosfere tutte romane che vede protagonisti Gassman, Giallini ed Edoardo Leo.

Domani è un Altro Giorno è la commedia di Simone Spada con protagonista Valerio Mastrandrea proiettata venerdì 30 agosto in piazza Osteria dei Pignatati.

La rassegna si conclude sabato sera, 31 agosto, nel parco Martiri di Fiesole, località Ceriara di Priverno, con la commedia di Alessandro Genovesi 10 Giorni Senza Mamma con protagonisti Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Il parco sarà raggiungibile anche tramite il servizio di navetta gratuita che partirà dalle 20.30da Piazza XX Settembre effettuando le seguenti fermate: Piazza Martiri D'Ungheria; Via Salvo d'Acquisto; Via Madonna delle Grazie; S.S. 156; Via Fascia; Via Colle Rotondo; Via Stradone delle Grotte; Via P. Togliatti; Via Schito; S.S. 156 (LOC Ceriara); Via Madonna delle Grazie; Via Salvo d'Acquisto; Piazza Martiri d'Ungheria.