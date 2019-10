Cisterna delle Meraviglie: nuovo appuntamento con la Ricalata di butteri e pastori

Prosegue la splendida iniziativa Cisterna delle Meraviglie con un’altra giornata di svago a contatto con la natura e alla scoperta delle bellezze della nostra terra.

Domenica 20 ottobre si svolgerà il percorso Camminata della transumanza. La Ricalata: una passeggiata di circa 15 km attraverso il sentiero che nel corso dei secoli i pastori e i butteri percorrevano con le greggi e le mandrie tra il lago di Giulianello e Cisterna.

Si partirà alle 7.30 da con navetta gratuita (gruppo unico su prenotazione) per giungere al Lago di Giulianello alle 8.15. Da qui a piedi si percorrerà la via Doganale toccando l'antico castello e borgo di Torrecchia Vecchia, si attraverserà la tenuta di Torrecchia Nuova fino al quartiere di San Valentino per poi proseguire verso il centro di Cisterna dove si svolgerà la tradizionale Fiera della Ricalata.

Lungo il percorso ci si fermerà per assistere a intermezzi storico culturali a cura del gruppo Esso Chissi di Cisterna.

L’appuntamento

È per domenica 20 ottobre alle 7.15 davanti Palazzo Caetani per partecipare occorre prenotare inviando una mail a cisternadellemeraviglie@comune.cisterna.latina.it, oppure rivolgersi all’Ufficio Sportello Turistico presso Palazzo Caetani aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, o telefonare al 340.1401229 - 329.3160144 oppure connettersi alla pagina facebook “Cisterna delle meraviglie” e cliccare il pulsante “Prenota subito”.