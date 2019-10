Cisterna delle Meraviglie: visite guidate a Tres Tabernae

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna Cisterna delle Meraviglie, un progetto promosso e coordinato dal Comune di Cisterna di Latina con il patrocinio della Regione Lazio e in collaborazione con varie associazioni locali.

Il secondo appuntamento della manifestazione si terrà domenica 6 ottobre con un’apertura straordinaria del sito archeologico Tres Tabernae, grazie alla collaborazione con l’Archeoclub di Cisterna e la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Lazio.

Si potranno dunque ammirare i mosaici e i camminamenti da poco restaurati dell’antica stazione di sosta collocata lungo l’Appia Antica dove i viaggiatori di fermavano a riposare prima di riprendere il cammino. Un sito databile tra il I e il IX secolo d.C. dotato di ogni confort possibile a quei tempi, compresi gli impianti termali, citato anche in autorevoli fonti quali le “Lettere ad Attico” (II 10) di Cicerone o gli “Atti degli Apostoli” (XXVII 1; XXVIII 15) di Luca in cui si ricorda come San Paolo venne raggiunto e accolto dai fedeli mentre era in viaggio verso Roma. Un sito di fama sempre maggiore fino a divenire un vero e proprio centro abitato e, già dal 313 d.C..

In occasione dell’apertura straordinaria del sito l’Associazione MOBilitazioni Artistiche curerà delle letture di brani tratti dalle "Satire" e dalle "Epodi" di Orazio, oltre a stralci di lettere di Cicerone, aiuteranno i visitatori ad immaginare gli usi dell'antica Roma e a dare vita ai resti della stazione di posta sulla via Appia.

Per l’occasione sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito, andata e ritorno, con partenza da Palazzo Caetani con orari: 8,30 – 10,30 – 13,30 – 15,30. Le visite sul sito inizieranno alle ore 9 – 11 – 14 - 16.

Per partecipare è consigliabile prenotare inviando una email all’indirizzo cisternadellemeraviglie@comune.cisterna.latina.it, sulla pagina facebook Cisterna delle Meraviglie cliccando su “Prenota Subito”. È possibile anche contattare l’Ufficio Sportello Turistico presso Palazzo Caetani aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, recandosi di persona o telefonando al 340.1401229 - 329.3160144.

È dunque per domenica 6 ottobre presso il sito archeologico di Tres Tabernae a Cisterna.