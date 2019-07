Cisterna Estate 2019: un agosto ricco di eventi

Un’estate ricca di appuntamenti e cose interessanti da fare anche a Cisterna grazie alla programmazione promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco e diversi altre associazioni locali.

Musica, spettacolo, enogastronomia, e come sempre il momento più importante dell’estate cisternese la Festa patronale che celebra San Rocco che vedrà come evento di punta quest’anno il concerto delle Vibrazioni.

Dunque un agosto tutto da vivere con eventi e divertimento per grandi e piccini.

Il programma di eventi di agosto:

giovedì 1 agosto

Ore 21:30 PIAZZA XIX MARZO

"Music Uve 2019"

Dell'Associazione Musicale Culturale Musikae Di Vittoria Baccarie Francesca Bartolomucci

venerdì 2 agosto

Ore 21:30 PIAZZA XIX MARZO

"5a Edizione Di "Noche Latina" con musica dal vivo

sabato 3 agosto

Ore 21:30 PIAZZA XIX MARZO

"15 Anni Della Hot Feet Dance "

Scuola Di Danza Hot Feet Dance Direzione Artistica Giovanni De Robertis

domenica 4 agosto

Ore 21:30 PIAZZA XIX MARZO

"Nze Facemo Manca ' Gnente" Commedia Popolare In Dialetto Cisternese

"Esso Chissi De Cisterna "

lunedì 5 agosto

Ore 21:30 PIAZZA XIX MARZO

"La Corrida" Dilettanti Allo Sbaraglio

Format Pro Loco

martedì 6 agosto

Ore 21:30 PIAZZA XIX MARZO

"American Kiss"

mercoledì 7 agosto

Ore 21:30 PIAZZA XIX MARZO

"Miki Ferrara"

giovedì 8 agosto

Ore 21:30 PIAZZA XIX MARZO

"The Shovers" In Concerto

venerdì 9 agosto

Ore 10:00/24:00 PIAZZA XIX MARZO

Miss e Mister Cisterna 2019

sabato 10 agosto

Ore 21:30 PIAZZA XIX MARZO

Hurricane Pooh

domenica 11 agosto

Rino Gaetano Revisited

lunedì 12 agosto

Ore 21:30 PIAZZA XIX MARZO

Tribute band I Nomadi

martedì 13 agosto

Ore 21:30 PIAZZA XIX MARZO

"Rock It"

Tribute Band Pop Rock Anni 80 Italiani Cover Vasco Rossi

mercoledì 14 agosto

Ore 21:30 PIAZZA XIX MARZO

"Tania Frison" In Concerto Ospite “Anonimo Italiano"

giovedì 15 agosto

Ore 20:00 centro cittadino

"Solenne Processione" In Onore Della Assunta In Cielo, Del S.S. Salvatore E Del Patrono San Rocco Accompagnata Dalla Banda Musicale Città Di Cisterna

Ore 21:30 PIAZZA XIX MARZO

Serata Di Cabaret: "Marco Marzocca"(Il Filippino), E "Enzo Salvi" (Er Cipolla)

Presenta Daniele Ronc!

domenica 16 agosto

ore 21.30 piazza XIX marzo

"Le Vibrazioni" In Concerto

Ore 24:00 centro cittadino

"Grandioso Spettacolo Pirotecnico"

sabato 17 agosto

Ore 21:30 PIAZZA XIX MARZO

"9° Premio Della Canzone Italiana" Citta 'Di Cisterna

Dedizione Renato Paolo Clemenzi" Direzione Artistica Maria Vittoria Baccari

domenica 18 agosto

Ore 21:30 PIAZZA XIX MARZO

"Sebastian Straiv & High Noise Symphony"

venerdì 23 agosto

Ore 21:30 PIAZZA XIX MARZO

Un Ponte Tra I Tempi Rievocazione Storico-Culturale

"Torneo Arcieristico Medievale" 5° Edizione

sabato 24 agosto

Ore 21:30 PIAZZA XIX MARZO

Un Ponte Tra I Tempi Rievocazione Storico-Culturale

"Carosello Storico Cavalleresco" 1a Edizione

domenica 25 agosto

Ore 17:00 CORSO DELLA REPUBBLICA

Un Ponte Tra I Tempi Rievocazione Storico-Culturale

Torneo Storico "Palio Dell'anello" 2° EDIZIONE

Ore 23:30 Estrazione Della Lotteria