Cisterna Film Festival: tutto pronto per la V edizione

Quinta edizione per il Cisterna Film Festival organizzato da Mobilitazioni Artistiche e con la direzione artistica del regista, sceneggiatore e produttore Cristian Scardigno.

Dal 18 al 21 luglio il cortile di Palazzo Caetani ospiterà la manifestazione nata per portare il Cinema a Cisterna e con esso le sue suggestioni, emozioni, abbattimento di barriere e reale scambio.

Quattro giorni per assistere alla proiezione di una selezione di cortometraggi di altissimo livello provenienti da tutto il mondo. Tre sezioni: il concorso vero e proprio e poi Next Generation dedicata ai più giovani e Altre Visioni, ad arricchire il festival anche un Focus dedicato alle produzioni asiatiche.

I premi e la Giuria

La giuria di quest’anno si compone di cinque importanti personalità che lavorano per il mondo del cinema: Selene Caramazza, attrice che ha esordito da protagonista al cinema con “Cuori Puri” di Roberto De Paolis presentato alla Quinzaine des Realisateurs del Festival di Cannes, e che ha preso parte alla nuova stagione di Montalbano; Emanuela Mascherini, attrice, scrittrice e regista, autrice del corto “Come la prima volta”, in selezione ai Nastri d’Argento e presentato ad I LOVE GAI, Giovani Autori Italiani, durante l'ultima Mostra del Cinema di Venezia; Susanna Pellis, critica cinematografica, creatrice e direttrice artistica dell’Irish Film Festa, festival romano interamente dedicato al cinema irlandese; Toni Trupia, regista e sceneggiatore, tra gli autori della sceneggiatura dei film “Vallanzasca” e “7 minuti” di Michele Placido, e regista di “Itaker - Vietato agli italiani"; Ciro De Caro, regista e sceneggiatore, autore dei film “Spaghetti Story” e “Acqua di marzo”. Dunque una giuria di esperti che assegneranno il Premio per il Miglior Film, Miglior Interprete, e alcune menzioni speciali. Accanto ai premi della giuria anche quello del Pubblico per il Miglior film e Next Generation assegnato

Gli ospiti della V edizione

Ogni sera saranno presenti degli ospiti a partire da giovedì 18 luglio con ospite l’attrice spagnola Sonia de la Antonia, una delle interpreti del corto vincitore della sezione Next Generation "El niño qui queria volar", del regista Jorge Muriel. L’attrice oltre a ritirare il premio direttamente dalle mani dei ragazzi che lo hanno eletto come il migliore, sarà anche insegnante: sarà infatti lei a tenere il consueto Workshop di cinema gratuito rivolto agli under 18, che si terrà nella sala delle statue presso il comune nel pomeriggio del 18 luglio, e per il quale sono aperte le iscrizioni (per info e adesioni scrivere a staff@cisternafilmfestival.com). nei giorni successivi ci saranno inoltre: venerdì 19 Clemente Pernarella, attore e regista di cinema, televisione e teatro, e il 21 luglio Alex Polidori, attore e doppiatore (voce italiana ufficiale di Tom Holland e Timothée Chalamet, oltre che di numerosi personaggi di film d’animazione). Oltre ai nomi citati, saranno presenti nel corso delle serate diversi registi, produttori e distributori dei cortometraggi in concorso.

Gli eventi collaterali del festival

Oltre al cinema, il Cisterna Film Festival offre largo spazio anche ad altre arti e discipline: torna una vecchia conoscenza del festival il critico cinematografico e selezionatore della Mostra del Cinema di Venezia Emanuele Rauco, che presenterà il suo libro “Beautiful Freak - Le fiabe nere di Guillermo Del Toro” sabato 20 luglio alle ore 19.30 nella libreria Voland, su Corso della Repubblica. Mentre Palazzo Caetani aprirà le porte già alle ore 18.30 per la mostra fotografica di Simone Olivieri e sarà possibile ritirare nel desk d'accoglienza il programma completo delle serate.

L’appuntamento

È dunque dal 18 al 21 luglio a Cisterna, come già in passato, il festival sarà condotto da Renzo Di Falco, speaker di RDS, che sarà affiancato eccezionalmente sabato 20 luglio dalla conduttrice radiofonica Viviana Rapisarda.

Il programma del festival:

GIOVEDI 18 LUGLIO 2019

Ore 16:00 / Palazzo Caetani

Workshop per ragazzi, a cura di Sonia de la Antonia

Ore 19:00 / Galleria di Palazzo Caetani

Apertura mostra fotografica di Simone Olivieri

Ore 21:30 / Palazzo Caetani

Inizio proiezioni

FOCUS ON ASIA

– Delay (Iran-Italia, 2018, 15′) di Ali Asgari

– Cam Lang (The mute) (Vietnam-Stati Uniti, 2018, 15′) di Pham Thien An

– Melodi (Singapore, 2017, 12′) di Michael Kam

– Reonghee (Alien) (Corea del Sud, 2019, 15′) di Yeon Je-gwang

– Ashmina (Nepal-Regno Unito, 2018, 15′) di Dekel Berenson

Proiezione e premiazione vincitore Next Generation: ospite Sonia de la Antonia

– El niño que quería volar (Spagna, 2018, 20′) di Jorge Muriel

VENERDI 19 LUGLIO 2019

Ore 18:30 / Galleria di Palazzo Caetani

Mostra fotografica di Simone Olivieri

Ore 21:30 / Palazzo Caetani

Inizio proiezioni

ALTRE VISIONI

– Mirror Effect (Usa, 2018, 3′) di Oliver Smith

CONCORSO

– Nefta Football Club (Francia, 2018, 17′) di Yves Piat

– Un cortometraje sobre la educacion (Cile, 2018, 18′) di Sebastián Nemo Arancibia

– Laissez-moi danser (Francia, 2018, 17′) di Valérie Leroy

– Segunda-Feira (Portogallo, 2018, 15′) di Sebastião Salgado

– Sugarlove (Italia, 2018, 10′) di Laura Luchetti

– The death of Don Quixote (Regno Unito, 2018, 13′) di Miguel Faus

SABATO 20 LUGLIO 2019

Ore 18:30 / Galleria di Palazzo Caetani

Mostra fotografica di Simone Olivieri

Ore 19:30 / Palazzo Caetani

Presentazione libro “Beautiful Freak – Le fiabe nere di Guillermo Del Toro” di Emanuele Rauco

Ore 21:30 / Palazzo Caetani

Inizio proiezioni

ALTRE VISIONI

– Vitiligo (Francia-Costa d’Avorio, 2019, 7′) di Soraya Milla

CONCORSO

– The silent child (Regno Unito, 2017, 20′) di Chris Overton

– Gardiennes (Francia, 2017, 14′) di Adeline Picault

– Gagarin, mi mancherai (Italia, 2018, 20′) di Domenico De Orsi

– Parru pi tìa (Italia, 2018, 15′) di Giuseppe Carleo

– Fauve (Canada, 2018, 16′) di Jeremy Comte

DOMENICA 21 LUGLIO 2019

Ore 18:30 / Galleria di Palazzo Caetani

Mostra fotografica di Simone Olivieri

Ore 21:30 / Palazzo Caetani

Inizio proiezioni

ALTRE VISIONI

– Sub Terrae (Spagna, 2018, 7′) di Nayra Sanz Fuentes

CONCORSO

– All these creatures (Australia, 2018, 13′) di Charles Williams

– Frontiera (Italia, 2018, 15′) di Alessandro Di Gregorio

– Boca de fogo (Brasile, 2017, 9′) di Luciano Pérez Fernández

– Il était une fois mon prince viendra (Francia, 2017, 15′) di Lola Naymark

– The Role (Iran-Italia, 2018, 12′) di Farnoosh Samadi

– La bête (Francia, 2018, 18′) di Filippo Meneghetti

Ore 23:30 / Palazzo Caetani

Cerimonia di premiazione

Ospiti in giuria: Selene Caramazza, Ciro De Caro, Emanuela Mascherini, Susanna Pellis, Toni Trupia