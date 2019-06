Cocomero Summer Festival: degustazioni e intrattenimento a Sabaudia

Tra gli eventi estivi di Sabaudia in Vetrina arriva una festa divertente e gustosa che rinfrescherà questi torridi giorni estivi: il Cocomero Summer Festival.

Una vera e propria eccellenza dell’Agro Pontino, il cocomero non è solo colorato e rinfrescante, è anche molto nutriente e si presta ad essere gustato in compagnia.

Nella giornata di sabato 29 giugno passeggiando per il centro di Sabaudia si potranno scovare simpatici pensieri per i visitatori: in ogni negozio che esporrà il totem del cocomero si potranno gustare sorprese enogastronomiche e non solo per grandi e piccini.

Ma la festa prevede anche alcune esibizioni di danza delle scuole Christalune Arte E Benessere,Art Maison Accademy e Harmonia. Non mancheranno esibizioni e lezioni gratuite di salsa e si potrà ammirare con stupore l’intaglio dei cocomeri con Carving Fashion By Lucia Lorusso. Ovviamente intrattenimento, animazione per i più piccini e musica dal vivo animeranno la serata.

L’appuntamento

È dunque per sabato 29 giugno a partire dalle 20.30 in piazza Santa Barbara a Sabaudia