Come il Vento nel Mare: un mese di appuntamenti per la terza edizione

Torna per la sua terza edizione la manifestazione Come il Vento nel Mare: festival di narrazione, cultura e politica che si tiene presso l’Hotel Miramare di Capoportiere a Latina.

Dall’11 luglio al 10 agosto: un mese di incontri, dibattiti, presentazioni di libri e fumetti, ottima musica ai quali presenzieranno importanti ospiti dal mondo dello spettacolo, della cultura e del giornalismo .

Diverse le novità di quest’anno: una è che gli appuntamenti non animeranno solo il lungomare di Latina ma anche altri luoghi suggestivi del territorio pontino come Sabaudia, Minturno e Cori; un’altra è l’annessione al programma della manifestazione anche della storica rassegna musicale “I suoni del Lago…Oltre il giardino”. Il titolo di quest’anno “Il confronto non ha nemici” è decisamente immerso nella nostra realtà quotidiana che vede lo scontro, l’incomunicabilità e il rimarcare confini come modus operandi di tutti coloro che temono lo scambio civile, soprattutto tra modi di pensare opposti, che potrebbe invece essere foriero di arricchimento reciproco.

Il programma della manifestazione:

Giovedì 11 Luglio Latina- Hotel Miramare

20.30 ‘Sono solo nuvolette?’: il fumetto tra arte e letteratura.

I fumettisti Simona Binni e Fabrizio Gargano intervistati da Bruno Luverà (Tg1)

21.30 La letteratura, la vita: Dacia Maraini dialoga con Claudio Volpe

Venerdì 12 Luglio Latina- Hotel Miramare

20.30 La satira: un grande futuro dietro le spalle. Con Vincenzo Sparagna (Direttore del Male e di Frigidaire), Mario Natangelo (Vignettista de Il Fatto). Modera Eduardo Di Blasi (Il Fatto)

21.30 Unione Europea: tra aneddoti, bilanci e prospettive. Antonio Tajani intervistato da Pierluca Terzulli (Tg3)

Sabato 13 Luglio Cori- Chiostro di Sant’Oliva

21.15 Concerto Javier Girotto & Natalio Mangalavite

Giovedì 18 Luglio Latina- Hotel Miramare

20.30 Patrizia Boi presenta ‘Mammoi, di Catorchio, di Cletus e altre avventure’: la fiaba come metafora educativa

21.00 Presentazione del libro ‘#Populeconomy’ di Francesco Paolo Capone (Segretario Nazionale Ugl) con Carlo Buttaroni, Presidente Tecnè, Bernardino Quattrociocchi (Università La Sapienza, Facoltà di Economia). Modera Antonio Rapisarda (Il Tempo)

21,30 Terra pontina tra storia e sviluppo. Dibattito con: Carlo Medici, Presidente Provincia Latina, Damiano Coletta, Sindaco Latina, Giada Gervasi, Sindaca Sabaudia, Giovanni Acampora, Presidente Confcommercio Lazio Sud e Gianluca Marzinotto, Direttore Banca Popolare di Fondi. Modera Alessandro Panigutti, Direttore Latina Oggi

Venerdì 19 Luglio- Scauri- Ristorante Lido Acqua Pazza

19.30 Presentazione del libro ‘Perché finisce un amore’ di Alessandra Arachi e Paolo Crepet. Con Alessandra Arachi. Modera Gianni Ciufo (Latina Oggi)

Giovedì 25 luglio Latina- Hotel Miramare

20.00 Presentazione del libro ‘Il Collezionista di santini’ di e con Pino Pisicchio. Con Alessio Falconio (Direttore Radio Radicale)

20.30 'Trump e Putin, la nuova geopolitica globale'. Gennaro Sangiuliano (Direttore Tg2) presenta le biografie dei due presidenti. Moderano Paolo Corsini (Tg Parlamento) e Daniela Preziosi (Il Manifesto)

21,30 Roma e il suo mare: la storia e il futuro. Francesco Rutelli intervistato da Mario Ajello (Il Messaggero)

Venerdì 26 Luglio Latina- Hotel Miramare

20.30 Dibattito sul libro ‘La deriva del femminismo’ di Maria Elena Capitanio, con l’autrice e Marta Bonafoni, Consigliera Regione Lazio. Modera Gabriella Cerami (Huffington Post)

21.30 Italia Europa: il conflitto e la sintesi. Dibattito politico tra Massimiliano Smeriglio e Claudio Durigon . Modera Alessio Falconio

22.30 Quadraro Hollywood. Storie, Deliri e Canzoni di Persone Asfaltate: reading musicale con Marco Conidi e l’Orchestraccia

Lunedì 5 Agosto Latina- Arena Museo Cambellotti

21.15 Concerto Alessandro Carbonare Clarinet Trio

Alessandro Carbonare corno di bassetto-clarinetto, Perla Cormani corno di bassetto-clarinetto,Luca Cipriano corno di bassetto-clarinetto basso

Da Mozart al jazz passando per la musica kletzmer

Sabato 13 Luglio Cori- Chiostro di Sant’Oliva

21.15 Javier Girotto & Natalio Mangalavite duo “Estàndars”

Javier Girotto sax, Natalio Mangalavite voce,pianoforte

Martedì 6 agosto Belvedere di Sabaudia 21.15

Israel Varela ‘Frida en Silencio’ feat.Rita Marcotulli

Israel Varela batteria- voce- poesia-live elettronic, Rita Marcotulli pianoforte-live elettronic

Mercoledì 7 agosto Belvedere di Sabaudia ore 21,15

“Around Gershwin”

Giovanni Tommaso contrabbasso/arrangiamenti, Rita Marcotulli pianoforte, Alessandro Paternesi batteria,

Giovedì 8 agosto Belvedere di Sabaudia ore 21.15

Presentazione del libro/concerto: “Il jazzista imperfetto” Danilo Rea pianoforte

Venerdì 9 agosto Belvedere di Sabaudia ore 21.15

Nuevo Tango Revisited

Javier Girotto sax baritono, Gianni Iorio bandoneon, Alessandro Gweis pianoforte

Sabato 10 agosto Azienda vallicola del lago di Paola Sabaudia ore 19,30

Apogeo concerto al tramonto

Giovanni Tommaso contrabbasso/arrangiamenti e composizioni, Daniele Scannapieco sax tenore. Alberto Parmeggiani chitarra, Claudio Filippini pianoforte, Anthony Pinciotti batteria

Gallery