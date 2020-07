Quarta edizione del festival culturale "Come il Vento nel Mare"

Quarta edizione per il festival di narrazioni e cultura politica del litorale Pontino Come il Vento nel Mare.

Vito Miceli, Giovanna Cunetta e Andrea Alicandro, rispettivamente ideatore, organizzatrice e direttore della manifestazione hanno voluto per quest’anno una forma ridotta per via dell’epidemia di Coronavirus che ancora non è del tutto scongiurata, certi di dover rispettare ancora con severità tutte le prescrizioni sanitarie del caso, ma anche di dover sostenere la cultura e non abbandonarla soprattutto ora che determinati contenuti e temi importanti non possono essere accantonati.

Dunque due soli appuntamenti per l’edizione 2020 Come il Vento nel Mare, ma con ospiti d’eccezione: il premio Strega, Sandro Veronesi e il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri.

Lunedì 13 luglio presso l’azienda agricola Molino7cento a Cori Alessandro Panigutti, direttore del quotidiano Latina Editoriale Oggi, intervisterà Sandro Veronesi, introducendo così la sua ultima fatica Colibrì edito da La Nave di Teseo.

Venerdì 17 luglio sarà ospite di Come il Vento nel Mare nella classica cornice dell’hotel Miramare a Latina Lido Pierpaolo Sileri attuale viceministro della Salute.

È dunque a Cori il 13 luglio (in Contrada Sant’Angelo 36) e sul lungomare di Latina il 17 luglio.



