"Come si ride a Napoli": concerto all'Arena del Museo Cambellotti

Arriva a Latina uno spettacolo sulla canzone umoristica napoletana, che trova nel cappoluogo campano la sua più naturale ispirazione.

Seppur il filo conduttore della serata sarà la comicità, il percorso musicale proposto andrà zigzagando tra canzoni umoristiche, macchiette, brani di voce e canzoni appassionate, spesso degli stessi autori. Uno su tutti il formidabile binomio Gigi Pisano-Giuseppe Cioffi che coglie, alla vigilia della seconda guerra mondiale, due grandi successi: “Na sera 'e maggio” e “Ciccio Formaggio” e, tante altre canzoni che saranno poi rese celebri da Nino Taranto. Senza dimenticare l'arguzia dei testi di Armando Gill, riconosciuto come il primo cantautore italiano, la grande ironia di Modugno e Carosone e, non per ultime, le canzoni del grande Totò.

Questa entusiasmante storia sarà raccontata sul palco da quattro musicisti, Mimmo Di Francesco alla voce e alla chitarra, Raffaele Esposito alla fisarmonica, Flavio Bertipaglia al contrabbasso e Marco Malagola alle percussioni.

L'appuntamento



L'appuntamento è per venerdì 30 agosto all'Arena del Museo Cambellotti in Via Pio VI a Latina alle 21:00. Info e prenotazioni 340 2738 984.